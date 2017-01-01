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SOBE yaşlılara hizmet etmeye devam ediyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına devam eden Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi (SOBE) ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üzeri yaşlılara hizmet etmeye devam ediyor.

Sunduğu hizmetler arasında ev temizliği, kişisel bakım, gıda desteği, kılık kıyafet desteği, boya badana, yakacak desteği, eşya ve çeşitli sağlık ekipmanı desteği sayılabilecek olan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi (SOBE), yaşlılara moral motivasyon ve sosyal aktivite desteği sağlamaktadır.

SOBE, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında son olarak Akarbaşı Mahallesinde oturan Kudret Akmen'in rutin sağlık kontrollerini yaptı. SOBE ekipleri, Kudret Akmen'in gerekli kontrol ve işlemlerinin ardından, isteğini de geri çevirmedi. SOBE ekipleri, Akmen'e hatıra kalan bir çiçeği evin önünde bulunan ağacın dibine dikti.

(MEB-MET-Y)



22.05.2017 14:19:49 TSI

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