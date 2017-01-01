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Başkan Baran Körfez'in köylerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'deki köyleri ziyaret ederek, hem çalışmaları inceledi hem de köylülerle birlikte bağ-bahçe gezdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yatırıma önem verilen Körfez'in köylerinde incelemelerde bulundu. Bu yıl yaklaşık 10 milyon liralık yatırımın yapılacağı bölgeleri dolaşan Başkan Baran, Belen Köyü Muhtarı Muammer Yavuz ile birlikte tarım üretiminin yapıldığı tarla ve seraları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Köylülerle sohbetinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Baran, köylülerin istek ve taleplerini dinledi, tek tek not aldırdı. Başkan Baran, Körfez'in köylerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de yatırımlarıyla birlikte Avrupa'daki birçok köyden daha güzel hale geldiğinin altını çizdi.

(RFK-Y)



22.05.2017 14:21:09 TSI

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