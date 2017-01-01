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Edremit'te 194 kişi okuma yazma öğrendi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 25 ayrı yerde açılan okuma yazma kursunda 194 kişi okuryazar oldu. 300 saatlik kursu tamamlayan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde açılan 25 okuma yazma kursu tamamlandı. 1. ve 2. kademe olarak toplam 300 saat süren kurslar sonunda 194 kişi okuma yazmayı öğrendi.

Kimi kursiyerlerin çocukları ile birlikte katıldıkları okuma yazma kursunu bitirenler okuryazar oldukları için sevindiklerini bildirdiler.

Kızılkeçili Mahallesinde düzenlenen törende kursiyerlere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Belge töreninde konuşun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Damar, "Öncelikle böylesine güzel, meşakkatli bir eğitime katılan ve kendiniz için yaptığınız yatırımdan dolayı kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Her harf bir ışıktır. Okumanın yaşı yoktur diye yola çıktık. Bu yolculukta siz bizlerle beraber yürüdünüz" dedi.

Okuma yazma kursunu bitirenlere kursa ev sahipliği yapan Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas dini kitaplar hediye etti. Bir kursiyer de protokole hitaben yazdığı teşekkür yazısını okudu. Daha sonra başarılı kursiyerlere diplomaları verildi.

(EME)



22.05.2017 14:21:22 TSI

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