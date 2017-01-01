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Artvin'de fırtınadan hasar gören 369 konuta 418 bin TL ödenek verilecek



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de 23 Nisan 2017 tarihinde etkili olan şiddetli rüzgârın yol açtığı maddi zararın giderilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ilimizde 418 bin liralık ödenek tahsis edildiğini bildirildi.

Artvin'de 23 Nisan 2017 tarihinde öğlen saatlerinden sonra etkili olan şiddetli rüzgârda 1 kişi üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmış ve il genelinde 369 konutta ağır, orta ve hafif dereceli hasar meydana gelmişti.

Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan rüzgar afeti sonrası Artvin Valiliği'nin talimatıyla Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Artvin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Artvin İl Özel İdaresi teknik ekiplerce sürdürülen hasar tespit çalışmalarının 1 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı belirtildi. Hasar tespit çalışmaları neticesinde il genelinde 369 konutta ağır, orta ve hafif dereceli hasarlar tespit edildiği, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan gönderilen 418 bin TL'lik ödeneğin mağdur vatandaşlara dağıtılarak mağduriyetlerinin giderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

(HFD-ÖS-Y)



22.05.2017 14:23:04 TSI

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