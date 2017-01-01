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GESMEK konserleri sürüyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:26
GESMEK konserleri sürüyor
GESMEK konserleri sürüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında hız kesmeden devam ediyor.
Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulanan kültür merkezi salonunda birçok program ile devam ediyor. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler birbirinden farklı görüntülere sahne oluyor.
Etkinlik kapsamında GESMEK THM Korosu Gebzelilere bir konser verdi. GESMEK THM Korosunun performansı salonu dolduran Gebzeli Türk Halk Müziği severlerden büyük ilgi gördü. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri GESMEK Bağlama- Ney konseri ile devam edecek.
23 Mayıs Salı günü saat 19:00'da başlayacak olan konsere tüm Gebzeliler davet edildi.
(UK-RFK-Y)

22.05.2017 14:26:28 TSI
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