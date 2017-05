YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı yapıldı

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Bu yıl 7'inci düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı'nın istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vatan Öğrenci Yurdunda 7. Kastamonu Ahşap Fuarına katılan firmalar ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Ergün Can da katıldı.

7. Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Ahşap Fuarı'nın Kastamonu'nun yüz akı olduğunu ifade ederek, "Kastamonu'yu Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtabilecek bir faaliyet. Bu bir defa da veya 2-3 fuar yapmayla bu başarı gelmez. Israrla ve ısrarla bunu sürdürmekle yıllar sonra bir bakacaksınız ki, Kastamonu Ahşap Fuarı Türkiye'nin aranılan, ziyaret edilmek için tatil günü olarak ayrılan etkinliklerinde birisi olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün fuara katılımlarının fuarın tanıtımda büyük önem arz ettiğini söyleyen Vali Karadeniz, tanıtımda ulusal basının da önemli olduğunu ifade etti. Fuarın yapılıp yapılmaması konusunda tartışmaların olmaması gerektiğini vurgulayan Vali Karadeniz, şöyle konuştu: "Bu fuarı organize etme konusu tartışılmamalı, bilakis bunu nasıl geliştireceğimiz konusu, daha ileriye nasıl götüreceğimiz konusu tartışılmalıdır. Özellikle de o fotoğraflar çekildikten sonra, Başkanımızın da söylediği gibi bunlar Kastamonu dışındaki muhataplarına mutlaka ve mutlaka gönderilmelidir. Gönderilirken de bir sonraki fuarın tarihi de üzerinde olmalı ki, fuar sonrasında değil de fuar öncesinde de bilinirliğini arttırmak adına güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Ahşapla ilgili hem esnaflarımızın hem de tesislerimizin Sanayi Bakanı'mızın da gelmesiyle bir ivme kazanması Ahşap Fuarı'na ayrı bir kuvvet kazandırdı. Onun için bu seneki fuarımız dolu dolu geçti. Bunda esnaflarımızın da çok büyük emeği var. Biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bütün stantların tek tek fotoğraflarını çektirdik. Bu öneri Sayın Valimizden geldi. Bu fotoğrafları bir kitap haline getirip tüm ürünleri hem stant olarak hem de birim olarak her yere dağıtacağız. Yani Ahşap Fuarı'mızın sonuç bildirgesi olacak" dedi.

Ticareti canlı tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Babaş, "Diyorlar ki bana, niye sporla uğraşıyorsun? Düzenli tutuyorum, turizme katkı sağlıyorum. Kastamonu'nun ismini duyuruyorum. Kastamonu'nun da bir il olduğunu herkese, her yerde konuşturuyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. Belki spor kısmı az ilgi çekse de dediğim gibi diğer bütün yönleriyle Kastamonu'ya katma değer katıyorum" diye konuştu.

Fuara katılım sağlayan esnaflara emeklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Babaş, fuar alanına iyileştirme çalışmalarına iyileştirme çalışmalarını yapacaklarını belirterek, "Mekanımız iyi bir mekan. Orayı önümüzdeki yıllarda daha da iyileştireceğiz. Eksiklerimizi görüyoruz. Neler yapmalıyız bunları biliyoruz. Bundan sonra yılmadan daha artırarak devam etmek istiyoruz. Sizleri de her zaman yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuara katılan firmalara katılım belgesi verildi.

