YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayat kurtaracak cankurtaranlara sıkı eğitim

Hayat kurtaracak cankurtaranlara sıkı eğitim



KOCAELİ (İHA) - Yaz döneminde Kocaeli sahillerinde görev yapacak olan cankurtaranlar sıkı bir eğitimden geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, 17 Haziran'da sahillerde göreve başlayacak. Aynı gün yaz deniz sezonunun açılmasıyla birlikte sahillere akın edecek olan vatandaşları boğulma vakalarına karşı, cankurtaranlar koruyacak. KOSKEM, önemli bir görev üstlenecek olan cankurtaranları sıkı bir eğitimden geçiriyor. Cankurtaran olabilecek kişilerde üstün performans gerektiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) standartları aranıyor.

Haftada 1 gün düzenlenen eğitimlere itfaiye ve STK'lardan toplamda 170 kişi katılıyor. Eğitimlerde kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikler öğretiliyor. Havuz eğitimlerinin ardından cankurtaranlar, TSSF'nin sınavına giriyor. Bu sınavda başarı gösterenler kursiyerler, gümüş bröve alarak cankurtaran belgesine sahip oluyor. Gümüş bröve almak için cankurtaranlar, denizde 8 dakika içeresinde 200 metre koşma, 200 metre yüzme, 200 metre koşma şeklinde sınava tabi tutuluyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak yeni sezon, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.00'de sona erecek. Sezon boyunca Marmara Denizi'nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Karadenizde Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.

(GY-Y)



22.05.2017 14:29:21 TSI

NNNN

