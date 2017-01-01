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Iğdır'da tekstil ve hazır giyim tanıtım günleri



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IĞDIR (İHA) - Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, Serhat Kalkınma Ajansı, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen "Iğdır Tekstil-Hazır Giyim Sektöründe Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" organizasyonu Karaağaç kampüsü konferans salonunda gerçekleşti.

Çalıştaya Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ve işadamları katıldı.

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit çalıştayın Iğdır'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün buraya gelerek bizleri ve şehrimizi ziyaret eden çok değerli konuklarımızın hepsini şahsım ve Iğdır belediyesi adına saygıyla selamlıyor hoş geldiniz diyorum. Yapılan konuşmalar yerel yöneticiler olarak bizi heyecanlandıran, geleceğe ilişkin umutlandıran konuşmalar oldu. Ben çok fazla hazır giyim, tekstil anlamında teknik konulara girmeyeceğim. Ancak iki hususu dile getirmek istiyorum. Böyle bir çalıştayın Iğdır'da düzenleneceğini duyanlar ya Iğdır neredeydi, diye bir soru sormuşlardır eminim. Ancak Iğdır'a geldikten sonra bölgeye karşı olan ön yargıların ne kadar gereksiz ve yersiz olduğunun farkına varmaktalar. Bu organizasyonun Iğdır'da yapılmasında emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Iğdır tekstile çok uzak bir şehir değil. Iğdır tekstilin ham maddesi olan pamuk yetiştiriciliğinin ciddi şekilde yapıldığı bir kentti. Iğdır bu noktada coğrafyası, bölgesi itibariyle tekstile çok uzak bir şehir değil. Bu çalıştay kentimiz için muazzam bir atılım ve adım olacaktır. Bu konuda şimdiden destek sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(ET-AT-Y)



22.05.2017 14:30:41 TSI

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