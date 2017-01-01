YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son

Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içindeki yerleşik esnafların yayalara ait kaldırımları işgal etmelerini önlemek amacıyla denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

İrili ufaklı market ve alışveriş merkezleri tarafından da işgal edilen kaldırımlar, zabıta ekiplerince yapılan denetimler sonucu temizlenmeye başlandı. Kaldırımların yayalara bırakılması konusunda kararlı olan Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, halkın sesine kulak vererek bu yöndeki sıkıntının acilen çözüme kavuşturulması talimatıyla zabıta ekipleri esnaf ve kaldırım işgalleri üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Bitlis Belediyesinin bu uygulamasından oldukça memnun kalan vatandaşlar, Bitlis'in çok daha yaşanır duruma geldiğini, kaldırımların kendilerine ait olması gerekirken esnaflar tarafından şuursuzca yapılan işgaller sonucunda kullanamaz duruma geldiklerini belirttiler.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, "Kentimizde işgal edilen kaldırımların insanların kullanımına bırakılmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında sorun oluşturan ve insanların yoğun olarak gezdiği kent merkezinde daha önceki belediye yönetimi tarafından izin verilen seyyar satıcı ve işportacılara zabıtamızca kaldırımları terk etmeleri için tebligat yapılarak 15 günlük bir süre verilmiştir. Artık insanlarımızın sahillerde de özgür ve huzurlu bir şekilde aileleri ile birlikte gezmelerini istiyoruz. Yeni belediye yönetimi olarak nasıl ki kaldırım işgallerini önleyerek vatandaşlarımıza bırakılmasını sağlıyorsak, kaldırımların da bu tür işgallerden temizleyip halkımızın istifadesine sunacağız. Kent sınırlarımız içindeki kahvehaneler, manavların, fırınların, marketlerin ve bunların satışını yapan iş yerlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Etiket kontrolü, ürün gramajı ve üretim yerlerinin hijyen koşulları, çalışanların kıyafetleri, yangınlara karşı iş yerlerinin alması gereken önlemlerin yeterliliği ile ilgili denetimler de aralıksız olarak devam edecek. Tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak iş yerlerine bunların tamamlanması için süre verilmiştir" dedi.

(VO-MSA-Y)



22.05.2017 14:32:33 TSI

NNNN

