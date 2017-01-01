ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:32
Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son
Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içindeki yerleşik esnafların yayalara ait kaldırımları işgal etmelerini önlemek amacıyla denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.
İrili ufaklı market ve alışveriş merkezleri tarafından da işgal edilen kaldırımlar, zabıta ekiplerince yapılan denetimler sonucu temizlenmeye başlandı. Kaldırımların yayalara bırakılması konusunda kararlı olan Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, halkın sesine kulak vererek bu yöndeki sıkıntının acilen çözüme kavuşturulması talimatıyla zabıta ekipleri esnaf ve kaldırım işgalleri üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Bitlis Belediyesinin bu uygulamasından oldukça memnun kalan vatandaşlar, Bitlis'in çok daha yaşanır duruma geldiğini, kaldırımların kendilerine ait olması gerekirken esnaflar tarafından şuursuzca yapılan işgaller sonucunda kullanamaz duruma geldiklerini belirttiler.
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, "Kentimizde işgal edilen kaldırımların insanların kullanımına bırakılmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında sorun oluşturan ve insanların yoğun olarak gezdiği kent merkezinde daha önceki belediye yönetimi tarafından izin verilen seyyar satıcı ve işportacılara zabıtamızca kaldırımları terk etmeleri için tebligat yapılarak 15 günlük bir süre verilmiştir. Artık insanlarımızın sahillerde de özgür ve huzurlu bir şekilde aileleri ile birlikte gezmelerini istiyoruz. Yeni belediye yönetimi olarak nasıl ki kaldırım işgallerini önleyerek vatandaşlarımıza bırakılmasını sağlıyorsak, kaldırımların da bu tür işgallerden temizleyip halkımızın istifadesine sunacağız. Kent sınırlarımız içindeki kahvehaneler, manavların, fırınların, marketlerin ve bunların satışını yapan iş yerlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Etiket kontrolü, ürün gramajı ve üretim yerlerinin hijyen koşulları, çalışanların kıyafetleri, yangınlara karşı iş yerlerinin alması gereken önlemlerin yeterliliği ile ilgili denetimler de aralıksız olarak devam edecek. Tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak iş yerlerine bunların tamamlanması için süre verilmiştir" dedi.
(VO-MSA-Y)

22.05.2017 14:32:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te 'Etkili İletişim ve Motivasyon' konferansı
YEREL

BİTLİS'TE 'ETKİLİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON' KONFERANSI
2. Bölgesel Uniralli Şampiyonası
YEREL

2. BÖLGESEL UNİRALLİ ŞAMPİYONASI
İlçeye inen yavru ayı koruma altına alındı
YEREL

İLÇEYE İNEN YAVRU AYI KORUMA ALTINA ALINDI
Sadullah Gencer'de mezuniyet coşkusu
YEREL

SADULLAH GENCER'DE MEZUNİYET COŞKUSU
Tatvan'da yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL

TATVAN'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI
Tatvan'da sokak hayvanları yararına kermes
YEREL

TATVAN'DA SOKAK HAYVANLARI YARARINA KERMES
BEÜ öğrencisi Doğan'dan &quot;Kalbimi ikna et&quot; isimli kitap
YEREL

BEÜ ÖĞRENCİSİ DOĞAN'DAN "KALBİMİ İKNA ET" İSİMLİ KİTAP
Düğüne giderken kaza yaptılar: 5 yaralı
YEREL

DÜĞÜNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 5 YARALI
Ahlat'ta şehitleri anma programı
YEREL

AHLAT'TA ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
Bitlis'teki 'pomza ve perlit çalıştayı' sona erdi
YEREL

BİTLİS'TEKİ 'POMZA VE PERLİT ÇALIŞTAYI' SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı