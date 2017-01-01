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Club Areena Sezon Açılışını yaptı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Turizm sezonuna hızlı başlayan Club Areena'da sezonun ilk konserlerini Gripin, Halil Söyletmez ve Elif Kaya verdi. Club Areena'daki konsere Marmaris ve çevre ilçerde tatil yapan turistler ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.



Doğal güzellikleri ile ünlü Marmaris ilçesinde, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte sahiller ve gece hayatı hareketlendi.Özellikle, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna'dan Marmaris'e tatile gelen turistler, gün boyunca sahillerde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkartıyorlar.

Marmaris ilçe merkezinde bulunan Barlar Sokağı'nda ise eğlence havanın kararmasıyla birlikte başlıyor. Turistler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ediyor ve eğleniyor. Turistlerin en fazla ilgi gösterdiği eğlence ise Marmaris'in en büyük eğlencenin tek adresi olan Club Areena'da düzenlenen köpük partisi. Turistler, Areena'da düzenlenen ve yaklaşık yarım saat süren köpük partisinde, köpüklerin içinde dans ediyor ve gece boyunca eğleniyor.

Sezonun İlk Konserleri

Turizm sezonuna hızlı başlayan Club Areena'da sezonun ilk konserlerini Gripin, Halil Söyletmez ve Elif Kaya verdi. Club Areena'daki konsere Marmaris ve çevre ilçerde tatil yapan turistler ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdiler. Turistler ve öğrenciler sabahın ilk ışıklarına kadar ClubAreena'da eğlendiler. Eğlenmek için Club Areena'yı tercih eden Rus turistler ise Türkiye ve Rusya arasında son dönemde yaşanan gelişmelerden mutlu olduklarını ifade ettiler.

Club Areena'nın DJ Yalcın Yılmaz ise gece boyunca çaldığı şarkılarla tatilciler ve üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Club Areena'nın Sahibi Kamil Issı ise 2017 sezonuna konserlerle ile start verdiklerini anlatarak, "Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye ve dünyaca bilinen ünlü sanatçılar Areena'da konser verecekler. Amacımız, Marmaris'e tatile gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil yaşatmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları bizlere destek olursa bölgemizi dünyaya en iyi şekilde tanıtmaya hazırız" dedi.

(VE-MB-Y)



22.05.2017 14:35:26 TSI

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