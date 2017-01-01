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2. Bölgesel Uniralli Şampiyonası



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Bölgesel Uniralli Yarışmasında birinci oldular.

Üniversitelerin ilk ve acil yardım programı öğrencilerinden oluşan ekiplerin vakalara en doğru ve en hızlı müdahale için birbiriyle yarıştığı programa BEÜ'nün yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi katıldı. Medikal, triyaj, ileri yaşam desteği, boğulma, travma ve pediatrik etap olmak üzere toplam 6 etapta yapılan yarışmada BEÜ öğrencileri 4 etapta birincilik, çok sayıda ikincilik ödülü alarak bölge şampiyonu oldu.

Yarışmada bölge ikincilik ödülünü de BEÜ alırken, üçüncülük ödülünü ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi aldı.

BEÜ öğrencilerine birincilik ve ikincilik ödülü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal tarafından takdim edildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Okutman Hatice Öntürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Şunu bir kez daha anladım ki gençlere şans tanıdığınız zaman kahraman oluyorlar. Hazırlık aşamasında bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a, Bitlis Devlet Hastanesi Acil Uzmanı Dr. Gökhan Eyüpoğlu'na, okulumuz öğretim görevlisi Ali Güzel'e, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi eğitmenleri Tahsin Duran ve Ahmet Bahadır Şen'e ve sağlığa gönül vermiş öğrencilerime çok teşekkür ederim" dedi.

(VO-MSA-Y)



22.05.2017 14:38:57 TSI

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