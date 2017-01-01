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Yeni hizmet binası süt gününde açıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:39
Yeni hizmet binası süt gününde açıldı
Yeni hizmet binası süt gününde açıldı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula Süt Üreticileri Birliğinin yeni hizmet binası, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı.
Her yıl 21-22 Mayıs tarihlerinde kutlanan Dünya süt günü münasebetiyle Kula Süt Üreticileri Birliği tarafından program düzenlendi. Kula Süt Üreticileri Birliğinin yeni hizmet binası önünde düzenlenen programda dünya süt günü kutlanarak birliğin yeni hizmet binasının protokol üyeleri tarafından resmi açılışı yapıldı. Dünya üzerinde sütün sağlık açısından öneminin büyük olduğunu dile getiren Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal; "Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde süt içme alışkanlığının kazanılmasına özen gösterilmeli, çocuk ve gençler, bu besinleri her gün önerilen miktarlarda tüketmeleri için teşvik edilmelidir. Hepimizin de bildiği gibi ileri dönemlerde edindiğimiz alışkanlıkların temelinde çocukluk dönemindeki kazanımlarımız yer almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı da bu dönemlerde kazanılmaktadır" dedi. Yeni taşındıkları hizmet binasının, üreticilerine daha geniş çaplı hizmet sunabilmeleri için atılan büyük bir adım olduğunu da belirten Uysal, "Kurulduğu günden bu yana çeşitli yerlerde faaliyet gösteren birliğimiz, artık kendi hizmet binasına geçerek üreticilerine daha geniş çaplı hizmetler vermek için hazırdır. Süt günü programımıza ve yeni hizmet binamızın açılışı hayırlara vesile olsun inşallah" diye konuştu.
Dünya Süt günü ve yeni hizmet binasının açılışı için hazırlanan program, kurdelenin kesilmesi ve ikramların sunulmasıyla sona erdi. Düzenlenen programa Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, üreticiler ve davetliler katıldı.
(HY-AY-Y)

22.05.2017 14:39:11 TSI
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