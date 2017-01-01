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DAİB, URGE inşaat kümesi firmaları Katar Yapı ve İnşaat Fuarına katıldı



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ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığının desteği ile yürütülmekte olan "İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi'' URGE projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren İnşaat Kümesi firmaları, Katar'da bu yıl 14. düzenlenen "PROJECT QATAR" İnşaat Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Fuarına katıldı.

Yurtdışı pazarlama faaliyetine, İnşaat sektöründe başta Yapı Malzemeleri olmak üzere, Kimyevi maddeler ve mamüllerin yanı sıra demir ve demir dışı metallerin üretiminde faaliyet gösteren Bölgenin farklı illerinden 10 üretici firma temsilcilerinin oluşturduğu 19 kişilik heyet ile katılım sağlandı.

İnşaat sektöründe düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarları arasında yer alan Project Qatar fuarı, Ortadoğu bölgesi ve uluslararası anlamda sektörün profesyonelleri açısından bir tercih noktası olarak ve katılımcıların, sektördeki bölgesel ve uluslararası büyük firmalarla oldukça yoğun olarak temas halinde bulunmaları nedeniyle, nokta atış şeklinde iş bağlantılarının sağlandığı bir organizasyon olup, sektöre yön vermesiyle öne çıkıyor.

Düzenlendiği her yıl oldukça yüksek katılımcıya ve ziyaretçiye ev sahipliği yapması ve ticari işbirliklerine olanak tanımasıyla, Ortadoğu ülkelerinin ve uluslararası firmaların ilgisini çekmekte olan fuarda, Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) organizasyonunda bölge firmaları hem fuar alanında açılan DAİB info standında ürünlerini ziyaretçilere tanıtma ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgiler verme imkanına sahip oldu, hem de Katar'da sektörün önde gelen firmalarını yerinde ziyaret ederek sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etme olanağı buldu. Bunun yanında ikili iş görüşmelerle sektörün önde gelen firmaları ile ihraç ürünleri hakkında hem bilgilendirme hem de iş bağlantısı yapma imkanları sağlandı. 3 gün boyunca yapılan tanıtım çalışmaları ve ikili iş görüşmeleri sonucunda ciddi iş bağlantıları yapıldı.

Türkiye'nin Katar'a yönelik dış ticaret hacminin de sürekli artması anlamında bu tür etkinliklerin önemli bir rolü olduğunu ve Katar'ın Türkiye'den muhtelif nevide bir inşaatta gerekli olabilecek hemen her malzemeyi ithal eden bir konumda bulunduğunu ifade ederek, bu anlamda önemli bir Pazar olduğunu kaydeden DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, 'Project Qatar Fuarında, bölgenin ürünlerini katılımcılara en etkin şekilde tanıtımının yapıldığını belirtti. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, ''Çeşitli ülkelerden birçok alıcı ile karşılaşma imkânı sunan fuar DAİB-İnşaat Kümesi katılımcı firmaları açısından oldukça olumlu geçti. Standımız, bölge firmalarımız ve ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Yapı Malzemeleri ithalatçısı firmalarla, bölge üreticilerimiz arasında programladığımız yüzlerce ikili iş görüşmelerinin olumlu sonuçlarını şimdiden almaya başladık. Ayrıca Katar fuarında firmalarımızı ziyarete gelen Dubai'li firmalar 2 firmamıza ortaklık teklifinde bulundu. Katılımcı firmalarımız İnşallah, önümüzdeki dönemlerde bu bölgeye daha çok ürün satacaktır. Bölge ihracatını artırma açısından fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ile önümüzdeki yılları çok daha yoğun ve dolu geçireceğiz.'' diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



22.05.2017 14:42:01 TSI

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