nkara'da Aydın Gençlik Merkezi rüzgarı esti

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Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi rüzgarı esti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Congresium' da yapılan Gençlik Merkezi Günlerinde Aydın Gençlik Merkezi standı büyük ilgi gördü.



Aydın Gençlik Merkezi standını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Klıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Muğla Valisi Amir Çiçek, Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, Mustafa Savaş, Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıö, diğer illeri milletvekilleri ve Ankara'da yaşayan Aydınlı vatandaşlar ziyaret etti.

Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı Gençlik Merkezi Günleri kapsamında Aydın Gençlik Merkezi standını Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler ev sahipliği yaptı. Aydına özgü ürünlerin ikram edildiği ve Aydınlı gençlerin gençlik merkezinde yaptığı çalışmaların sunulduğu stant Ankaralı vatandaşlar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Aydın Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan müzik grubuyla da bateri çalması görülmeye değerdi. Ayrıca Ege yöresine özgü zeybek kostümü giyen gençler tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a Efe fesi ve boyun dolağı hediye edildi. 'Merkezim Her Yerde' diyerek gençlerinde katılımı ile Ankara ilinde gerçekleştirilen gençlik merkezi günlerinde Aydın standını ziyaret eden Aydın milletvekili Mehmet Erdem gençlik merkezi programının akşamında gençlik merkezi çalışanlarını ve gençleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde misafir ederek 15 Temmuz gecesi darbeci Terör Örgütü FETO tarafından bombalanan yerleri gezdirerek hain kalkışma gecesi hakkında gençlere bilgiler verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdikten sonra Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz ve Mustafa Savaş ile sohbet edip çay içen gençler, toplu hatıra fotoğrafının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinden mutlu bir şekilde ayrıldı.

(OD-MB-Y)



22.05.2017 14:44:42 TSI

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