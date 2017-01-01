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Başkan Revi, partisinin 3. olağanüstü kongresini değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:45
Başkan Revi, partisinin 3. olağanüstü kongresini değerlendirdi

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, partisinin 3. olağanüstü büyük kongresini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 günlük bir aradan sonra yuvasına geri döndüğünü hatırlatan Revi, "Sayın Cumuhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. olağanüstü büyük kongremizle birlikte tekrardan yuvasına, evine ve partisine gelişi tabandan tavana teşkilatımızın her bir kademesinde büyük bir sevinç ve coşku oluşturmuştur. Trabzon teşkilatları olarak kongremize yoğun bir katılım göstermiş olup Ankara'da farkımızı hissettirdik. Bu noktada teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyor ve AK kadrolarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Yeni bir atılım dönemine girdiklerini ifade eden Başkan Revi, "Yeni bir atılım dönemine kurucu liderimizle birlikte girmiş bulunmaktayız. Değişimlerin ve reformların olacağı bu dönemde bizler de partimizin verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmek için çaba göstereceğiz. Sorumluluklarımız gün geçtikçe artmakta fakat milletimize hizmet yolunda aşkımız bu sorumlulukları en heyecanlı şekilde yerine getirmemiz için motive kaynağı olmaktadır. Tecrübelerimizle birlikte bundan sonra daha büyük işlere imza atma gayretinde olacak ve planlı bir şekilde ülkemizin ve Trabzonumuzun hedeflerine koşar adım ilerleyeceğiz. Çektiğimiz zahmetler bizler için bir şeref nişanı ve onur kaynağıdır. İşte bu anlayış ve şuurla tempomuzu daha da yükselterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun MKYK'da görevlendirmesinden dolayı da memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Revi, "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ve Trabzonlu genç kardeşimiz Sinan Göktaş'ın MKYK'da görevlendirilmesi Trabzon adına önemli ve gurur vericidir. Bir önceki dönem MKYK'da görev alan Milletvekilimiz Ayşe Sula Köseoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak taşımadır, Köseoğlu bayrağı layıkıyla taşımış ve şimdi teslim etmiştir. Trabzonumuzu temsilen genel merkezde görev alanlara başarılar diliyor, Allah yardımcıları olsun diyorum. 16 Nisan'da milletimizden almış olduğumuz reform ve değişim mesajını 2019'a kadar en hızlı şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kongremiz Trabzon'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

22.05.2017 14:45:03 TSI
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