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ADÜ Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:45
ADÜ Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı
ADÜ Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - ADÜ Mühendislik Fakültesinin gıda, makine ve inşaat bölümlerinden mezun olan 139 öğrenci, mezun ilk mühendisler olarak büyük sevinç yaşadı.

Fakülte tanıtım filmi ve ardından mezun öğrencilerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisi katılımcılardan beğeni toplarken, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Okt. Dr. Serkan Şekerler ile Okt. Aytekin Kandemir'in piyano ve ney dinletisi alkış aldı.

Fakülte Birincisi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Azat Çapar, verimli geçen 5 yılın sonrasında meslek hayatına hazır hissettiklerini belirterek; "Topluma faydalı bir mühendis olmanın yolu, topluma faydalı birey olmaktan geçer. Bu yolda yürürken bizi meslek hayatına hazırlayan hocalarımıza ve Üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kurucu Dekan Prof. Dr. Yunus Ali Çengel'de, çok özel bir günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu kaydederek; "Bu mezuniyet gününü görmek çok güzel, yeni kurulan bir Fakültenin zorluklarını aştınız. Ama hayat yeni başlıyor, özellikle mühendislikte eğitim bitmiyor. Öğrenme isteğiniz hiç tükenmesin" dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak ise, zorlu bir maratonu fedakarlıklarla bitiren öğrencileri tebrik ederek; "Teknik ve teknolojinin sürekli geliştiği bu sektörde bilgilerinizi taze tutmanız önemli. Yeni hayatınızda daha güzel başarılara imza atacağınıza dair inancımız tam" diyerek ailelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilere akademik olarak gelişmiş bir fakülteden mezun olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'da, "Sizler gözbebeğimiz, Mühendislik Fakültemizin ilk mezunlarısınız. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Size olan desteğimiz bugüne kadar nasıl gerçekleştiyse, bundan sonra da devam edecek. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Mezuniyet töreninde Makine Bölümü öğrencilerinin "ADÜ Bize Alttan Almayı Öğretti" pankartı alkış alırken, İnşaat Bölümü öğrencilerinin keplerinin yerine baretleriyle sahneye çıkması renkli görüntülere sahne oldu. Tören fakülte birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, Mühendislik Yemininin okunması, mezun olan tüm öğrencilere mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve kep atma bölümü ile sona erdi.

Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, fakülte akademisyenleri ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.
(MB-Y)

22.05.2017 14:45:20 TSI
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