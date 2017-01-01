YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 bin kursiyerin 1 yıllık emeği sergilendi

15 bin kursiyerin 1 yıllık emeği sergilendi



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü`nün yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Giresun Halk Eğitim Merkezi tarafından 210 ayrı dalda açılan 698 kursa katılan 15 bin 296 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru sergi düzenlenen törenle açıldı. Giresun Atatürk Meydanı'nda açılan sergi açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Necati Akkur, daire amirleri ve kursiyerlerin yanı sıra en küçük kursiyer 8 yaşındaki Alara Dikbaş ve en yaşlı kursiyer 81 yaşındaki Bayram Güngör'de katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabürk, yaptığı konuşmada 210 dalda 698 kurs açılarak 15 bin 296 kursiyere eğitim verildiğini belirterek 2015-2016 eğitim öğretim yılına göre kurs ve kursiyer sayılarında artış olduğunu kaydetti. Karabürk "Günümüzde öğrenmek gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Yeni şeyler öğrenmeyen, yeni şeyler üretemeyen yeni şartlara uyum sağlayamayan kurumların ayakta kalması zorlaştığı gibi bu kurumlar da yeni yeni şeyler öğrenen, üreten, rekabet edilebilen iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bazı durumlarda da bireylerin ikincil bir meslek ve beceriye ihtiyaçları olmaktadır ki hayat boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bir kat daha artmaktadır. Sadece bu öğrenim yılında merkezimizce 210 çeşitliliğinde 698 kurs açılarak 15 bin 296 kursiyere eğitim verilmiştir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından en küçük piyano kursiyeri Alara Dikbaş ve 81 yaşında okuma yazma öğrenen Bayram Güngör'e plaketleri verilirken açılan Halk Eğitim sergisi gezildi.

(AB-ÖS-Y)



22.05.2017 14:47:11 TSI

NNNN

