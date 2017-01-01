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Büyükşehirden ev hayvanı satıcılarına eğitim semineri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:48
Büyükşehirden ev hayvanı satıcılarına eğitim semineri
Büyükşehirden ev hayvanı satıcılarına eğitim semineri

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ev hayvanı satışı yapan işyeri sahiplerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminere, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halil Kırmızı, Şanlıurfa Ornitoloji Derneği Başkanı Muzaffer Duvar ve Şanlıurfa Serinofıl Dernek Başkanı Erdal Arkan ve üyeleri ile çok sayıda davetli katılırken, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nihat Denek ve Prof. Dr Ayşe Menteş Gürler katılımcılara bilgi verdi. Seminerde, hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı ile hayvan refahı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair uygulama yönetmeliği, CITES sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve yönetmeliği, ev ve süs hayvanı satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği ile konuyla ilgili yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları ile yapılan çalışmalar hakkında eğitimcilere bilgi verildi.
Seminer sonunda panelistlere plaket takdim edilirken katılanlara ise sertifikaları verildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Rehabilitasyon Merkezi gezildi.
(Şİ-SD-Y)

22.05.2017 14:48:13 TSI
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