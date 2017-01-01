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Adıyaman Belediyesi otobüs bakım atölyesi inşasına başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Şehir içi ulaşımında araç filosunu hızla genişleten Adıyaman Belediyesi, otobüs bakımlarının sağlıklı bir şekilde yapılması için otobüs bakım atölyesinin inşasına başladı.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Adıyaman'a daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun talimatıyla genişletilen şehir içi ulaşım filosundaki araçların bakım ve onarımı için 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yapılmasına karar verilen otobüs bakım atölyesinin yapım çalışmaları start aldı.

Prefabrik olarak yapılacak olan ve şehir içi otobüslerinin şehrin doğu kısmında bakımını sağlayacak olan atölyenin temel direklerinin dikildiğini söyleyen fen işleri müdürlüğü yetkilileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

(CK-SD-Y)



22.05.2017 14:49:03 TSI

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