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Yeni Hamle Anadolu Lisesinde yıl sonu pikniği



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeni Hamle Anadolu Lisesinde yıl sonu pikniği düzenlendi. Öğrenciler piknikte doyasıya eğlendi.

Orduzu Pınarbaşında düzenlenen pikniğe Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polatkaya, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler zorlu geçen eğitim döneminin ardından stres atarak doyasıya eğlendi. Burada konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polatkaya, pikniğin güzel geçtiğini ifade ederek, amaçlarının sadece akademik başarılı değil bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde, özgüvenli, bilgili ve dürüst gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yaklaşan yaz tatili dönemini, sadece tatil olarak değerlendirmenin son derece yanlış olacağını ifade eden Polatkaya, özellikle 12. sınıfların yaz tatilini bir kamp dönemi olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

(BT-SD-Y)



22.05.2017 14:51:08 TSI

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