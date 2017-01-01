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Bitlis'te 'Etkili İletişim ve Motivasyon' konferansı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:51
Bitlis'te 'Etkili İletişim ve Motivasyon' konferansı
Bitlis'te 'Etkili İletişim ve Motivasyon' konferansı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Valiliği ve Türkiye Gençlik Konseyi işbirliğinde 'Etkili İletişim ve Motivasyon-Sınav Kaygısını Atlatmanın Yolları' adlı konferans düzenlendi.
Etkili İletişim Uzmanı Kerem Öztürk'ün sunumuyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda yapılan konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çınar, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, programa katılan herkese saygılarını iletti. Prof. Dr. Rüstemli, "Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bizleri kırmayarak davetimizi kabul eden konuğumuz Kerem Öztürk'e teşekkür ediyorum. Etkinliğin faydalı geçeceğine inanıyor, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum" dedi.
Bir insanın öğrenmesi gereken ilk dilin tatlı dil olduğunu ifade eden Kerem Öztürk, tatlı dille başlayan konuşmaların olumlu sonuçlanacağını belirtti. 'İletişim sanatı, motivasyon kırıcılar, mutlu bir yaşam için küçük tüyolar ve kişisel imaj' konusunda küçük tüyolar konularında bilgiler veren Öztürk, sosyal medya kullanımıyla sunumunu bitirdi.
Karşılıklı konuşma şeklinde geçen program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
(VO-MSA-Y)

22.05.2017 14:51:11 TSI
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