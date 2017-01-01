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Elazığ'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' projesi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri bilgilendirildi.

Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 4. Sınıf öğrencilerine çevre farkındalığı kazandırmak, öğrencilerin tabiatla buluşmasını sağlamak ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla 'Lider Çocuk Tarım Kampı' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda, 17 Kasım ve 60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencilerine tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verildi.

2014 yılından itibaren ilkokul öğrencilerine tarımsal manada bilgi verdiklerini aktaran Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Vedat Ergin, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz her yıl düzenlenen proje ile ilgili bir planlama yapmıştır. Bu planlamalar dahilinde 22-26 Haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği yapılarak belirlenen 2 okuldan 25 öğrenci seçilmiştir. Planlanan program kapsamında tarımın önemi, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği, iyi tarım uygulamaları ile kırsal turizm gibi konularında öğrencilere müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından bilgiler verildi"dedi.

(YÖ-HİV-Y)



22.05.2017 15:01:00 TSI

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