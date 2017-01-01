YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasan Kaçan: "Gençlere sesleniyorum, başımıza icat çıkarın"

Hasan Kaçan: "Gençlere sesleniyorum, başımıza icat çıkarın"



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarına katılan Hasan Kaçan, Sinema, Hikaye ve Sosyal Medya üzerine söyleşi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın son gününde, Hasan Kaçan, "Hasan Kaçan'la Hasbihal" konulu söyleşisiyle kitapseverlerle buluştu. Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide Kaçan, "Eskiler icat çıkarmayın derlerdi ben gençlere sesleniyorum başımıza icat çıkarın" dedi.

Sinemanın olmamış bir şeyi varmış gibi göstermek olduğunu ifade eden Hasan Kaçan, "Sinema, yaşanmamış bir şeyi yaşanmış gibi göstermektir. Son günlerde sosyal medyada yazan çizilenler hakikatin önüne geçiyor. Kocaeli Kitap Fuarında insanların okumaya ne kadar meraklı olduklarını gördüm. Gençler bu tür kitap fuarlarında boy göstererek, okuyarak, yazarak kendilerini korurlar. Eskiler icat çıkarmayın derlerdi. Gençlere sesleniyorum başımıza icat çıkarın. Temeli kökü olmayan hiç bir şey ayakta kalmaz" diye konuştu.

Sosyal medyada kullanılan dili eleştiren Hasan Kaçan, "Twitter'da adamın dibi diye bir tabir kullanıyorlar. Adamın dibi olmaz adamın zirvesi olur. Hikayeler, hayatımızda çok önemli. Çünkü hikayelerden yola çıkarak merak edip okuyoruz. Biz hikayeyi anlatırız. Eksik olabilir ama yalan olmaz. Bir toplumu değiştirmek istiyorsanız reklamları değiştirin. Sinemaya paran varsa gidersin. Ancak televizyonlar ücretsiz olduğu için insanlar reklamlara direk maruz kalıyor. Hatta çoğu anne çocuklarını reklamlarla uyutuyor. Reklamlar insanların kafasını karıştırmak için var. Türkiye'de sinema yapımcısından daha çok yabancı reklam yapımcısı var. Ülkemizde yedi yüzün üzerinde reklam ajansı var. Yabancı reklam ajansları İngiliz, Amerika ve Almanya ağırlıklı. Bir kısmı da para kazanmıyor. İnsan ister istemez sorguluyor" şeklinde konuştu.

Hasan Kaçan, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın kapanış pastasını da Sunay Akın ile beraber kesti. Fuarda görev alan Büyükşehir Belediyesi personelinin katıldığı pasta kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi de hazır bulundu.

(GY-Y)



22.05.2017 15:02:51 TSI

NNNN

