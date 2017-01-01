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Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:03
Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi
Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Ankara'da 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarında, çobanların ihtiyaçlarını gündeme getirdiklerini söyledi.
18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen fuara katılan Birlik Başkanı İhsan Akın, yoğun katılımın olduğu fuarda çobanların ihtiyaçlarını gündeme getirme fırsatı yakalandığını söyledi. Akın, "Bu fuarda Bizlerde Malatya'yı temsilen Malatya'nın dünyada ünlü olan Kayısı ile kayısı çekirdeği, çikolata, diğer kayısı ürünleri ve hediyelik çikolata ile ilgili tanıtım yaptık. Stantlarımızı ziyaret edenlere ikramlarda bulunduk. Burada bu tür organizasyonların küçükbaş hayvancılığa Özellikle de kırsalda yaşayan, yıllardır eksikleri sosyal alanda ihtiyaçları olan, çobanların bir nebzede olsa ihtiyaçlarını orada sorunlarını sıkıntılarını gündeme getirme fırsatı bulduk. Bizden de gerek Merkez olarak, gerek Malatya Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği olarak her zaman yetiştireceğimizin yanında olduğumuzu ve yapılan bütün faaliyetler de destekleyeceğimizi biz her platformda söylüyoruz. İlimizin tanıtımı açısından hayvancılığın gelişmesi açısından daha önemli bir programdı" dedi.
Düzenlenen fuar ilk olmasına rağmen yaklaşık 25 ilden katılım olduğunu hatırlatan Akın, "Bazı yetiştiriciler doğrudan orada gelip köydeki çobanlık yaptığı süreç içerisindeki yaylalarında kullandığı kerme(tezek) ateşi ile çay demledi. Kavurma ikramları gibi farklı farklı ürünlerin sergilenmesi fırsatı doğdu. Ayrıca orada çobanlar tarafından kullanılan Aksaray Malaklısı Kangal gibi çoban köpeklerinin de tanıtımı yapıldı. Koyun ırkları ile alakalı hem ilimizde hem ülkemizde hem de yurt dışında getirilip melezleme sistemiyle ülkede ihracatını yapan veya tüketime sunan, ticaretini yapan insanlar da katıldı. Orada bunların da tanıtımı yapılması fırsatı oldu. Bu tür organizasyonunda yerel yöneticilerin her zaman elini taşın altına koyması lazım sadece otomasyon ile değil de Ham maddeyi de sağlayabilmek için kırsaldaki insanların bu eksikliklerinin giderilmesi sosyal anlamda desteklenmesi lazım" diye konuştu.
Başkan Akın, mesleği unutturmayacak bir müze açmak için için Tarım Meslek lisesi ile ortaklaşa çalışma yürütüklerini belirterek, Çoban ve Tarım müzesi açmayı istediklerini kaydetti.
(EA-SD-Y)

22.05.2017 15:03:28 TSI
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