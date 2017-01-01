Anaokulu Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda oluşturulan Anaokulu Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eğitim alanındaki projelerinden olan, miniklerin erken yaşta çok yönlü eğitim almalarını sağlayan Anaokulu Üniversitesinin katılımcı minikleri diplomalarına kavuşuyor.24 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek olan Diploma ve Kep töreni ile Anaokulu Üniversitesi ilk mezunlarını vermiş olacak.
(UK-GY-Y)
22.05.2017 15:04:26 TSI
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