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Şırnak'ta uçurtma şenliği düzenlendi



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Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya gelen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. 200 uçurtmanın dağıtıldığı etkinliğe katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Şırnak Belediyesinin de desteğiyle uçurtma şenliği düzenlendi. Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara 200 uçurtma dağıtıldı. Etkinlikte, uçurtmalarıyla gökyüzüne süsleyen çocuklar ve aileleri, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğe, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar da katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Hendek ve barikatlarla uzun zamandan beridir uğraşıyoruz. Cizre, Silopi, İdil ve en son Şırnak Merkez'de bu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlar oldu. Onun sonucunda çocukların bu travmaları atlatmaları konusunda biz bütün evlere psiko-sosyal evlere çalışmaları yaptık. Halende bütün evlere ziyaretlere devam ediyoruz. Aileler ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaman zamanda bu tip etkinlikler düzenleyip çocukların bu travmaları atlatmaları için yardımcı oluyoruz. Bugün ki toplanmamızın amacı bu uçurtma şenliği. Milli Eğitim ve bütün kurumlarla istişare ederek her okuldan, rehabilitasyon merkezlerinden ve engellilerimizden buraya çağırdık. Bugün akşama kadar hep beraber hem uçurtma uçuracağız, oynayacağız, yemek yiyeceğiz. Akşama kadar çocukların bu durumları unutması için rahat bir ortam oluşturacağız" dedi.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri, halay da çekti.

(MY-MP-Y)



22.05.2017 15:04:29 TSI

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