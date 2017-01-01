YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Samsun Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı



SAMSUN (İHA) - Samsun Valiliği, "Telefonda kendilerini 'Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü' olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, 'Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda' olduğunu söyleyerek bağış talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattına müracaat ederek bilgi vermeleri, ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi.

(SAM-SLH-Y)



22.05.2017 15:05:44 TSI

NNNN

