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Darıcalı öğrenciler kahraman şehidin kabrini ziyaret etti



KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi ilçede eğitim gören bin 100 kişilik öğrenci grubunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in kabrini ziyarete götürdü.

Belirli aralıklarla Niğde'ye giden öğrenci gruplarına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ta eşi Teslime Karabacak'la birlikte eşlik etti. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak ve Çukurkuyulu vatandaşların da katıldığı programda, vatan uğruna hayatını feda ederek nesilden nesile anlatılacak bir destana imza atan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri başında Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Dualar edilerek kabrin güllerle süslenmesinin ardından tüm misafirlere helva dağıtıldı.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette konuşan Başkan Karabacak, "Adeta yeniden bir kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesinde, hayatını hiçe sayarak vatanı savunan ve bu uğurda gerek şehit düşen ve gerekse yaralanarak gazi olan vatan evlatlarına çok şey borçluyuz. Onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız, istiklal ve istikbalimize kasteden vatan hainleri bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar. 15 Temmuz Darbe Girişiminde cuntacı General Semih Terzi'yi öldürerek kalkışmanın seyrini değiştiren Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek ve burada Kuran-ı Kerim okumak için 1100 öğrencimizle birlikte burada bulunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız programlarda 15 Temmuz şehitlerimizi gençlere anlattık, bundan sonra da anlatacağız" diyerek sözlerini bitirdi.

15 Temmuz sonrası doğan çocuklarının isimlerini Ömer Halis koyan Darıcalı iki ailede Niğde'de Başkan Karabacak'la birlikte Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiler.

(GY-Y)



22.05.2017 15:07:10 TSI

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