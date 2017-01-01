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Mersin'de 'Doğadan Yörük sofrası yöresel tatlar yarışması' yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:08
Mersin'de 'Doğadan Yörük sofrası yöresel tatlar yarışması' yapıldı
Mersin'de 'Doğadan Yörük sofrası yöresel tatlar yarışması' yapıldı
- Bozyazı Kaymakamlığı, Bozyazı Belediyesi ve Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği'nce düzenlenen yarışmada, unutulmaya yüz tutmuş bir çok lezzet yeniden canlandırıldı

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde yörede yetişen doğal bitkilerin tanıtımı ve yerel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla 'Doğadan Yörük sofrası yöresel tatlar yarışması' düzenlendi.
Bozyazı Kaymakamlığı, Bozyazı Belediyesi ve Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği'nce (DOKÜDER) düzenlenen yarışmada, unutulmaya yüz tutmuş bir çok lezzet yeniden canlandırıldı. Üreticilerin geniş kitlelere tanıtılması ve kültür turizmine alt yapı oluşturulması hedeflenen etkinlikte, yörede yetişen doğal bitkilerin kadim Yörük kültürü içinde nasıl kullanıldığı ve hangi lezzetlerle sunulduğu keşfedilmeye çalışıldı.
Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin çok zengin bir mutfağı var. Yörük kadınlarımızın sevgilerini katarak hazırladıkları bu yiyecekler, unutulmuş olan tatlarımızın yeniden hatırlanmasını sağladı" dedi.
DOKÜDER Başkanı Begüm Balcı ise yarışmanın amacını, 'Bozyazı, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde yaşayan Yörüklerin kadim doğa bilgisinden yararlanmak, günümüzde genetiği ile oynanmış tohumlardan üretilen sebze ve meyvelerin insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak, dağlarda ve kırsal alanındaki şifa bitkilerini yeniden kazanmak, insan ömrünü uzatan Yörük beslenme kültüründen kitleleri haberdar etmek, bölgede yaşayan insanların ekonomisine katkıda bulunmak' olarak açıkladı.
Yarışmanın jüri üyeleri Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, DOKÜDER ve Bozyazı Belediyesince görevlendirilen kişilerden oluştu. Yarışan içecek ve yiyeceklerin sahipleri belli olmasın diye, ürünleri jüriye dernek görevlileri sundu.
Bitki çayları, çorbalar, börekler, yemekler ve tatlılar olarak 5 ayrı dalda yapılan yarışma sonunda çaylar, içecekler kategorisinde 'Adaçayı' ile Hatice Kütük, çorbalar kategorisinde 'Topalak çorbası' ile Fatma Ceylan, ekmekler ve börekler kategorisinde 'Mısır unlu börek' ile Hanife Akdeniz, yemekler kategorisinde 'Kara sirkin otu' ile Raziye Gübeş, tatlılar kategorisinde 'Samsıra' ile Neriman Pürbudak birinci oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
(ALT-HSK-Y)

22.05.2017 15:08:50 TSI
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