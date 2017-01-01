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Ağlara takılan canlıları ekipler kurtardı

- Gölün dibindeki ağlar ekipler tarafından temizlendi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kandıra Kaymaz Göleti'nde Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ve Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde 1000 metre misina ağ sudan çıkartılarak imha edildi. Gölet'e kaçak olarak bohçacı tabir edilen kişiler tarafından atılan ağlarda yüzlerce balık, kaplumbağa ve karides olduğu gözlendi. Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ve KAMADER tarafından takıldıkları ağlardan kurtarılarak canlı bir şekilde suya iade edildiler.

Denetimler hakkında bilgi veren KAMADER Başkanı Engin Uztürk, " 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümlerine göre, sadece bazı türler için uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, ağ göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan yemlik canlı yem yakalamak için kullanılan fanyasız uzatma ağı haricinde iç sularda ağ kullanmak ve bulundurmak kesinlikle yasaktır. Kullanılmaları halinde çok büyük cezai yaptırımları bulunmaktadır. Ağlardan çıkan canlıların hemen hemen hepsinin havyarlı ve yavrulu olduğu gözlendi. Ağ her dönem yasak, ama özellikle bu dönemde iç sularımızda kullanılması resmen caniliktir. Ben hamile bir kadını öldürmekle bu şekilde bilinçsizce avcılık arasında hiçbir fark göremiyorum. Çünkü bunda da binlerce canlıya kastediyor, su ekosistemlerine zarar veriyor ve balık stoklarının çökmelerine sebep oluyorsunuz. Bu gidişle çocuklarımıza bırakabileceğimiz balıkçılık adına hiçbir şey kalmayacak" dedi.

Herkesi bilinçli olmaya davet eden KAMADER Başkanı Uztürk, "Bu denetimde her zaman duyarlı olan Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Basri Uslu ve ekibi Ebubekir Tunç, Eyüp Yaşar, Emre Ağkuş, Kamader yönetim kurulu üyeleri Recep Erkul, Şenol Oruçoğlu ve Fikri Sezer'e yağmurlu bu Pazar gününde yaptıkları fedakarlıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Amatör balıkçılarımızdan ve vatandaşlarımızdan böyle olumsuz bir durum gördüklerinde derhal kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle, 'herkese rast gelsin' diyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

(UK-Y)



22.05.2017 15:08:54 TSI

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