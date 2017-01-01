Dünya Meteroloji Gününde Vali Civelek'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Selçuk Vurucu
KIRKLARELİ (İHA) - "Dünya Metroloji (Ölçüm Bilim) Günü" sebebiyle Kırklareli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muzaffer Akgül ve beraberindeki heyet, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.
Ölçüm birimleri ve standartları ile ilgili yürütülen çalışmaları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonunu ve ölçme standartlarında evrensel birliği sağlamak üzere 1875 yılında Paris'te Metre Konvansiyonu imzalandı. 20 Mayıs 1875 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun da yer aldığı 17 ülke tarafından imzalanan Metre Konvansiyonu, meterolojide yeni bir çağ açtığı için 20 Mayıs her yıl "Dünya Metroloji Günü" olarak 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Bu kapsamda Kırklareli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muzaffer Akgül ve beraberindeki heyet, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.
(SV-ÖK-Y)
22.05.2017 15:12:52 TSI
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