YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dünya Meteroloji Gününde Vali Civelek'e ziyaret

Dünya Meteroloji Gününde Vali Civelek'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - "Dünya Metroloji (Ölçüm Bilim) Günü" sebebiyle Kırklareli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muzaffer Akgül ve beraberindeki heyet, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.

Ölçüm birimleri ve standartları ile ilgili yürütülen çalışmaları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonunu ve ölçme standartlarında evrensel birliği sağlamak üzere 1875 yılında Paris'te Metre Konvansiyonu imzalandı. 20 Mayıs 1875 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun da yer aldığı 17 ülke tarafından imzalanan Metre Konvansiyonu, meterolojide yeni bir çağ açtığı için 20 Mayıs her yıl "Dünya Metroloji Günü" olarak 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Bu kapsamda Kırklareli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muzaffer Akgül ve beraberindeki heyet, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.

(SV-ÖK-Y)



22.05.2017 15:12:52 TSI

NNNN

