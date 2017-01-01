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Aksaray'da Gökçe konseri



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Aksaray Gençlik Festivali ile Gökçe konserleri çok büyük ilgi gördü.

Kılıçaslan Parkında gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan festivalin ikinci gününde akşam sahneye çıkan şarkıcı Gökçe gençlere unutulmaz bir konser verdi. Havanın soğuk olmasına rağmen Kılıçaslan Parkına akın eden binlerce genç, Gökçe'nin sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Gökçe, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, konser arasında sahneye çıkarak şarkıcı Gökçe'ye çiçek takdim etti. Konser alanını dolduran binlerce genç tarafından "Aksaray seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılanan Başkan Yazgı, "O kadar muhteşemsiniz ki, o kadar güzelsiniz ki, yüzünüzdeki o güzellik kalbinizde ki o güzellikler burayı ısıtıyor. İki gündür burası havanın soğukluğuna rağmen yağmura rağmen hiç ayrılmadınız. Buralarda bizleri yalnız bırakmadınız. Sanatçılarımızla beraber oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin isteği ile her sene bu festivalleri daha da arttırarak, katılımları daha da genişleterek yapacağıma söz veriyorum" dedi.

(YC-AH-Y)



22.05.2017 15:15:15 TSI

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