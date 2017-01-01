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Şehzadeler hafta sonu ÇTV mesaisi yapacak



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, emlak ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) 1. taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Şehzadeler Belediyesi tahsilat servisinin ay sonuna kadar hafta sonu da hizmet vereceği belirtti.

Şehzadeler ilçesi emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Mayıs 2017 tarihinde başlayan tahsilat işlemelerinin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hafta sonları da hizmet verileceğini açıkladı. Başkan Çelik, "Şehzadeler ilçesine ait emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit tahsilatlarını 1 Mayıs 2017 tarihinde almaya başlamıştık. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için son bir hafta kaldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmalarını önlemek adına tahsilat servisimiz hafta sonu da mesai yapmaya devam edecek. Ödemeler kredi kartıyla ya da nakit olarak belediyemizin zemin katında bulunan emlak tahsilat servisi veznelerine yatırabilirler. Ayrıca beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de Belediye hizmet binalarımızda tahsilatlarımız yapılmaktadır." dedi.

(SC-Y)



22.05.2017 15:16:58 TSI

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