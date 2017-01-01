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İncesu Belediyesi hayvan satış yerinin inşaatına başladı



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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13 bin metrekare alana ihalesi yapılan yeni hayvan satış yeri inşaatına başlandı.

İlçede nüfusun her geçen gün artması nedeniyle mevcut kurban satış yerinin ihtiyacı karşılayamamasından dolayı İstasyon mevkiinde 13 bin metrekare alana ihalesi yapılarak yüklenici firma tarafından yeni hayan satış ve kesim yeri inşaatına başlandı. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hayvan satış yerinde çalışmaları inceleyerek bilgi verdi. Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı yatırım programımızda yer alan hayvan satış yerindeki ihalemizi gerçekleştirdik. Şuanda yüklenici firma çalışmalarına devam ediyor. Arazimizin toplam büyüklüğü 13 bin metrekare, hayvan satış yeri ise 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde. 40 tane odandan oluşmakta, 350 tane büyükbaş ve 650 tane küçükbaş hayvan alabilecek kapasitededir. İnşallah Kurban bayramına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

(TB-Y



22.05.2017 15:19:58 TSI

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