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Geyve ve Altınovalı öğrenciler buluştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:25
Geyve ve Altınovalı öğrenciler buluştu

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Geyve Ortaokulu öğrencileri ile Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri arasındaki "Mektup Kardeşim Projesi" kapsamında öğrenciler bir araya geldi.
Geyve Ortaokulu öğrencileri ile Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri arasındaki kardeşlik, yardımlaşma, cömertlik gibi değerlerimizi pekiştirmek ve mektuplaşma yoluyla yaşadıkları yeri tanıtmak için "Mektup Kardeşim Projesi" başlatıldı. Geyve'den Altınova'ya gelen öğrenciler, birbirleriyle tanışıp kaynaşma imkanı buldu. Hürriyet Ortaokulu'ndaki buluşmaya katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, öğrencileri uyguladıkları projeden dolayı kutladı.
Altınova Hürriyet Ortaokulu Müdürü İlhan Aydan proje hakkında bilgi vererek, "Öğrenciler arasında teknoloji ile iletişimin yaygın olduğu günümüzde unutulan mektuplaşma geleneğini canlandırmak, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma, cömertlik gibi değerlerimizi canlandırmak istedik" dedi.
(MM-MŞ)

22.05.2017 15:25:12 TSI
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