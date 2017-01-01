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Vali Yurtnaç, tarım işçilerinin sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Doğu ve Güneydoğu illerinden çalışmak için Yozgat'ta gelen ve çadırlarda kalan geçici tarım işçilerini ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, işçilerin rahat bir ortamda çalışabilmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan çadır kentte kalan tarım işçilerini ziyaret eden Vali Yurtnaç, işçilerle sohbet etti. Tarım işçilerinin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Yurtnaç,"İşçilerin kalacak çadırlarını ayarlıyoruz, elektrik, su ve ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilecekleri alanlar, çocuklara oyun parkları ve sosyal merkezler yapıyoruz. Şu anda il genelinde 280 tane modern çadırımız var. Bu çadırlarda tarım mevsimi boyunca yaklaşık 10 bin kişi kalıyor. Buraya gelen mevsimlik tarım işçilerinin ilimizde kaldığı süre boyunca onlara her türlü yardımcı olmak bizim görevimiz" dedi.

Şanlıurfa'dan Boğazlıyan'a pancar sökümü için gelen ve çadır kentte kalan tarım işçilerini ziyaret ederek sorunlarını dileyen Vali Yurtnaç,"Sorunların çözümü için ilçe kaymakamımıza gerekli talimatlar verildi. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde tarım işçilerimizin tamamı modern çadırlara kavuşacak. Yozgat Valiliği olarak ilimize gelen tüm tarım işçilerinin rahat bir ortamda rahat bir mevsim geçirmeleri için tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Vali Yurtnaç'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren tarım işçileri ise kendilerine sağladıkları tüm imkanlardan dolayı teşekkür etti.

(BMG)



22.05.2017 15:27:13 TSI

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