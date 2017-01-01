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Güneydoğu un sanayicileri Mardin'de buluştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:30
Güneydoğu un sanayicileri Mardin'de buluştu
Güneydoğu un sanayicileri Mardin'de buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) iş birliğiyle düzenlenen "Hasat Öncesi Buğdayın Geleceği "konulu bölge toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi.
İki gün süren ve sektörle ilgili birçok konunun masaya yatırıldığı toplantı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GUSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Türkiye'nin dünya un ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, " Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 2008 yılında 98 firma var iken şu an 108 firmamız faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 10 yıl önce buğday kırma kapasitesi 36 milyon ton iken şuan 39 milyon 700 bin tona ulaştı" dedi. Dünya un ihracatının yüzde 30'unu Türkiye'nin tek başına yaptığını belirten Özmen, "Bu ihracatın da yüzde 47'sini ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi gerçekleştiriyor. İhracat yaptığımız ilk üç ülke ise Irak, Sudan ve Suriye'den oluşmakta. Sektörle ilgili en fazla ihracat yapan illerimiz ise Mardin, Gaziantep ve İstanbul" diye konuştu.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada yeni bir hasat sezonun arifesinde olduklarını belirterek, bahar yağmurlarının verim kattığı bu sezondan umut ve beklentilerinin fazla olduğunu ifade etti.
Un sanayicilerinin dünya pazarlarında ihracat adına önemli başarılara imza attığına işaret eden Tiryakioğlu, ilerleyen dönemlerde bu başarının ve performansın artarak sürmesini beklediklerini söyledi. Lisanslı Depoculuğun önemi ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın bu konuda sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Tiryakioğlu, Lisanslı Depoculuğun tarım sektörünün geleceğine yön verecek önemli bir iş kolu olduğunu kaydetti. Tarımsal ürünlerin pazarlamasında ve korunmasında önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkan Lisanslı depoculuğun artık tarım ülkelerinin vazgeçilmezlerinin başında geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Ülkemizde son yıllarda gelişmeye başlayan lisanslı depoculuğun yaygınlaşmasını ve tarım sektörünün çok daha içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda borsamız tarafından proje çalışmaları sürdürülen Hububat Emtia Merkezinde kurmayı planladığımız lisanslı depolarla bölge tarımının gelişimine katkı sunmak temel hedeflerimizin başında gelmekte. Bölgemiz makarna, un ve bulgur gibi birçok tarıma dayalı sektörde önemli bir üretim merkezi ve tahıl ambarı olarak ön plana çıkmakta. Fakat bu ürünlerin hammaddesinin korunması ve tedariki noktasında Lisanslı Depoların eksikliği hissetmekteyiz. İşte bu nedenle Gaziantep yaklaşık 855 bin metrekare alan üzerinde kurmak istediğimiz hububat emtia merkezi, tüm bölgemize hitap edecek şekilde planlanmakta. İçerisinde 300 bin tonluk lisanslı depoların yanı sıra, Elektronik Satış Salonları, Akredite Laboratuvarlar ve üyelerimizin kullanımlarına yönelik ofis ve depoların yer alacağı hububat emtia merkezinin temelini en kısa sürede atmayı düşünüyoruz" dedi.
Geçtiğimiz yıl Borsa Gaziantep Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Platformunu kurarak bölgede bir ilki geçekleştirdiklerini kaydeden Tiryakioğlu, "Platformumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm lisanslı depoların yetkili sınıflandırıcılığı ve ELÜS işlemlerini yapmakta. ELÜS hizmeti verdiğimiz lisanslı depoların toplam kapasitesi şu an için 570 bin ton civarında" dedi.
Mardin'de düzenlenen ve iki gün süren toplantıda ayrıca, katılımcılara yönelik "TMO 2017-2018 Buğday Politikaları", "Türkiye'de Buğday Üretimi ve Ticareti", "Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasa Dinamikleri"," Türkiye'de Un Piyasaları" ile "Son Gelişmeler ve Fırsat Pazarları" konularında paneller de düzenlendi.
(SD-Y)

22.05.2017 15:30:49 TSI
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