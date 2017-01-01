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Akşehir Belediyesinden çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında ilçeye çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehirimizin daha temiz bir kent olması için şehrimizdeki temizlik çalışmalarını itinayla sürdürüyoruz. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde, Akşehir'imizdeki temizlik kalitesi standardını yükseltmek amacıyla aldığımız çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız hizmete başladı. Bu aracımız sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği ve koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak. Bu aracımız ile bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. 3-4 dakika süren bu işlem sayesinde şehrimiz sokak ve caddelerindeki çöp konteynerleri, temiz ve steril hale getirilirken şehrimiz de layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır" dedi.

Akşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı; çöp konteynerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor.

(CF-AH-Y)



22.05.2017 15:30:58 TSI

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