YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum denge verileri açıklandı

Erzurum denge verileri açıklandı

- Erzurum Doğu Anadolu'da il gelir, gider ve gelirin gideri karşılama oranı kategorisinde 2.sırada yer aldı





ERZURUM (İHA) - Erzurum 2016 yılı ocak-nisan ayları döneminde il gelirinin gideri karşılama oranı bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu istatistik Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasının üstünde bir performans gösterdi. Erzurum Doğu Anadolu'da il gelir, gider ve gelirin gideri karşılama oranı kategorisinde 2.sırada yer aldı.

ERZURUM ODAKLI GELİR VE GİDER ORANI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri bazında Nisan ayında gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 30,35, KUDAKA istatistik Bölgesi'nde yüzde 24,49, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde yüzde 21,90, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 19,31, Türkiye'de yüzde 91,71 olarak hesaplandı

NİSAN AYI VE ERZURUM

Maliye Bakanlığı verileri üzerinden gerçekleştirilen DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Nisan ayında tahakkuk eden gelir Erzurum'da 1,5 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi'nde 1,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde 3,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 9,5 milyar, Türkiye'de 533,5 milyar TL olarak kaydedildi.

TAHSİL EDİLEN GELİR BÖLGESEL VERİLER

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü gelirin gideri karşılama oranı verilerine göre, tahsil edilen gelir Erzurum'da 388,7 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi'nde 511,1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde 789,8 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1,8 milyar, Türkiye'de 197,7 milyar TL olarak kaydedildi.

KAMU GİDERLERİ BÖLGESEL VERİLER

Bu yılın ilk dört ayı ölçeğinde kamu giderleri Erzurum'da 1,2 milyar TL, KUDAKA İstatistik Bölgesi'nde 1 milyar 815 milyon 639 bin TL, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde 3 milyar 242 milyon 804 bin TL, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 8 milyar 968 milyon TL, Türkiye'de ise 215 milyar 657 milyon TL olarak açıklandı.

ERZURUM'UN PAYI

Erzurum'un tahakkuk eden gelir payı KUDAKA'da yüzde 81,49, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 50,76, Doğu Anadolu'da yüzde 16,35, Türkiye'de yüzde 0,29, kamu harcaması payı ise KUDAKA'da yüzde 70,52, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 39,48, Doğu Anadolu'da yüzde 14,27, Türkiye'de yüzde 0.59 oldu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ, İL GELİRLERİ

Bölge illerinde il geliri Van'da 2,1 milyar, Malatya'da 1,4 milyar, Erzurum'da 1,5 milyar, Elazığ'da 1,1 milyar, Erzincan'da 289,3 milyon, Ağrı'da 476,4 milyon, Kars'ta 364,2 milyon, Muş'ta 254,7 milyon, Bitlis'te 351,3 milyon, Iğdır'da 252,0 milyon, Bingöl'de 271,8 milyon, Ardahan'da 68,9 milyon, Tunceli'de 60,7 milyon, Hakkari'de 855,7 milyon TL olarak kaydedildi.

İL GİDERLERİ BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Erzurum kamu giderlerinde ikinci sırada yer aldı. 4 ayda il giderleri Malatya'da 1,0 milyar, Erzurum'da 1,2 milyar, Elazığ'da 926 milyon, Van'da 1.3 milyar, Erzincan'da 399,1 milyon, Ağrı'da 577,2 milyon, Kars'ta 437,6 milyon, Muş'ta 467,2 milyon, Bitlis'te 495,5 milyon, Iğdır'da 259,1 milyon, Bingöl'de 457,7 milyon, Ardahan'da 153.1 milyon, Tunceli'de 350,0 milyon, Hakkari'de 752,6 milyon TL olarak açıklandı.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI İLLER DAĞILIMI

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesinde il gelirinin gideri karşılama oranı bakımından Malatya'nın ardından ikinci oldu. Bölge illerinde il gelirinin gideri karşılama oranı Malatya'da yüzde 31,7, Erzurum'da yüzde 30,35, Elazığ'da yüzde 28,3, Erzincan'da yüzde 24,28, Ağrı'da yüzde 18,1, Kars'ta yüzde 20,3, Muş'ta yüzde 13,8, Bitlis'te yüzde 16,2, Iğdır'da yüzde 20,46, Bingöl'de yüzde 13,98, Ardahan'da yüzde 20,9, Van'da yüzde 16,36, Tunceli'de yüzde 9,94, Hakkari'de yüzde 5.55 olarak hesap edildi.

(ERZ-AT-Y)



22.05.2017 15:31:05 TSI

NNNN

