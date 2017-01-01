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Aksaray'da kanal kapama çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kurtuluş Mahallesinde sürdürülen kanal kapama çalışmalarını yerinde inceledi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmaların geldiği nokta hakkında Başkana brifing verdi.

Aksaray Belediyesi, şehrin birçok bölgesinde eş zamanlı başlattığı çalışmalar arasında yer alan kanal kapama çalışması Kurtuluş Mahallesinde sürdürüyor. Mahallede bahçe sulaması için kullanılan açık kanal, modern sistem ile kapalı hale dönüştürülüyor. Böylece yol genişletmek için uygun ortam sağlanmış olurken öte yandan yaz aylarda köktü koku ve haşerelerin hızla çoğalması engellemiş oluyor. Mahallede devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere çalışma sahasına giden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kurtuluş Mahallesi 3813 No'lu sokak üzerinde 350 metre kanalın kapalı kanala dönüştüğünü söyledi. Kanal kapama çalışmalarının önümüzde süreçte devam edeceği sinyalini veren Başkan Yazgı, "Kanalları kapatarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Hem de yaz aylarında haşerelerin çoğalmasına ortam hazırlayan ve kötü kokuya neden olan olumsuzları engellemiş oluyoruz. Çalışmalarımız sadece bu mahallede has değil. Açık kanal sulaması yapılan birçok mahallemizde benzer çalışmayı gerçekleştireceğiz"dedi.

(YC-AH-Y)



22.05.2017 15:32:58 TSI

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