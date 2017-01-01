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Konyaaltı Belediyesi 2. Hobi Festivali tamamlandı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Konyaaltı Hobifest renkli görüntülerle vatandaşlara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı

Hobi Festivali ile Türkiye'de bir ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi, bu festival ile onlarca hobi kulübünü, hobi sahibi binlerce vatandaşla buluşturdu. Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde 20-21 Mayıs günlerinde gerçekleştirilen 2. Hobi Festivali, off-road yarışlarından paramotor uçuşlarına, konserlerden dans gösterilerine kadar bir çok etkinlikle Antalyalılarla buluştu.

Festivalin ilk gününde sahne alan Kübalı Ensemble Cubafonica grubu, 'Sen Çok Yaşa Mustafa Kemal Atatürk' şarkısını Türkçe seslendirdi. İzleyenlerin büyük bir keyifle dinlediği grup, Küba'ya özgü dans gösterileriyle de büyük alkış aldı.

Hobi Festivali'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 50 hobi kulübünün katıldığı Festival'in bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Festivalde off-road aracı kullanan, ok atıp tenis ve dark oynayan Başkan Muhittin Böcek, bir dönemin vazgeçilmez motosikleti Jawa ile de bir tur attı. Bu motosikletin kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, bu gibi nostaljik araçların vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Etkinliklerin ikinci gününde stantları tek tek ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, tüm katılımcı kulüp temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kulüp üyelerine de ödüllerini verdi. Başkan Böcek, Festivalin geleneksel şekilde her yıl devam edeceğinin de altını çizdi.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 15:33:32 TSI

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