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Danıştay Başkanı Güngör'den Fatma Şahin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Danıştay üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Şahin, Güngör'e ve heyete gelişen Gaziantep ile ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan projeler ile ilgili de bilgiler aktaran Başkan Şahin, Danıştay Başkanı Güngör'e Gaziantep'e özgü el yapımı bakır ibrik hediye etti.

(SD-Y)



22.05.2017 15:36:56 TSI

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