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Trakya Birlik güreşte doludizgin



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, minikler klasmanında milli mayoyu giyen Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçisi Şeyma Kızmaz, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, minikler klasmanında milli mayoyu giyen Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçisi Şeyma Kızmaz, bronz madalya kazanarak, ülkenin gururu oldu.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Alt yapı ve büyükler kategorilerinde her siklette yer alıyoruz. Bu yıl Minikler Avrupa Şampiyonası ilk kez Sırbistan'da düzenlendi ve biz Trakya Birlik Spor Kulübü olarak Şampiyonaya 2 sporcumuzu gönderdik. Nazar Kaya 5. olurken Şeyma Kızmaz 3. olarak Bronz madalya kazandı, Avrupa minderine ilk kez çıktılar bu sporcularımız tecrübe kazanarak önümüzdeki yıllarda ülkemiz ve kulübümüz adına sayısız madalyalar getirecekler. Biz kulüp olarak bundan sonra Alt yapıya daha da önem vererek Türk Güreşinde Edirne'yi 1 adım daha öne çıkartmak için çalışmaktayız yapımız buna müsait alt yapıdan birbirinden değerli sporcularımız geliyor yeter ki bizlere gerekli destek verilsin" dedi.

(KU-ÖK-Y)



22.05.2017 15:37:43 TSI

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