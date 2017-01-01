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IV. Murat Düzce'de perdelerini açacak

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:38
IV. Murat Düzce'de perdelerini açacak
IV. Murat Düzce'de perdelerini açacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarından "IV. MURAT" 24 Mayıs Çarşamba akşamı Düzceli sanatseverlerle buluşacak.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezi devlet tiyatrosu sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Merkezde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarından "IV. Murat" perdelerini açacak. 24 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de başlayacak tiyatronun biletleri Düzce Belediyesi Kültür Merkezinden temin edilebilecek.
A.Turan Oflazoğlu, iktidar üçlemesinin ilk oyunu olan IV. Murat'ta Osmanlı İmparatorluğu içindeki saray entrikalarını kendine has üslubu ile destansı bir şekilde anlatır. IV. Murat, eylemsizliğinin ve sonrasında değişen durumlar karşısındaki eylemlerinin karşılığını sonuna kadar almış, tarihimizin en şaşırtıcı kişilerinden biridir. Çocuk yaşta tahta çıkan Sultan Murat, yıllarca ülkenin yönetimini dolayısı ile kendisinin yönetimini, annesi Kösem Sultan'a bırakmıştır. Ülkede yaşanan kargaşanın önünü alabilecek, sipahiler ve yeniçerilerin başını çektiği zorbalara karşı önlem alıp onlarla savaşacak gücü ne kendinde ne de çevresinde bulabilmiştir. Olgunluk döneminde ise karşımıza güçlü, otoriter, kesin kararlar verebilen bir padişah olarak çıkacaktır.
(TT-AY)

22.05.2017 15:38:32 TSI
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