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Samandağ'ın çehresi değişiyor

- Yenilenen cadde, sokaklar ile kentin görünümü değişirken, Samandağ Semt Pazarı ve yeni park çalışmalarının da devam ettiği belirtildi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in talimatlarıyla modern şehircilik esaslarına göre ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Samandağ Belediyesi'nin başlattığı yol, kaldırım, park, semt pazarı ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen cadde, sokaklar ile kentin görünümü değişirken, Samandağ Semt Pazarı ve yeni park çalışmaları da devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 bin 100 metrekarelik alana yapılan semt pazarının yapımının sonuna yaklaşıldığı, ilçenin trafiğini rahatlatacağı ve vatandaşların daha nezih bir ortamda alışveriş yapmalarının sağlanacağı belirtildi.

Samandağ Çevlik Yolu'nun bozulan kısımlarının tamir edildiği hatırlatan açıklamada, Çevre Yolu'nun yapım aşamasında Çevlik-Deniz Yolu'nun çalışmalardan dolayı yıprandığı çalışmaların bitiminde yolun kalıcı bir beton asfalt ile kaplanacağı vurgulandı.

Kaçak ve sit alanına kurulan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından da 5 yeni parkın yapımının devam ettiğini Sutaşı, Çiğdede ve Deniz mahallelerinde yeni park yapımı için çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

Samandağ Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen öteki çalışmalar şöyle:

"Avcılar Mahallesi Altunlar Sokak'ta parkeye hazırlık çalışması, Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde yol temizlik ve düzenleme çalışması, Atatürk Mahallesi yeni semt pazarı dolgu çalışması, Kurt Deresi Mahallesi 30. Sokakta yol dolgu ve tesviyesi, Yeni Mahallesi liman mevkide yeni yol çalışması, Kuş Alanı Mahallesi 105. Sokakta yol yapım çalışmaları, Cemal Gürsel Mahallesinde yol açma çalışması, Çevlik'te bir kaçak yapının yıkımı, Tekebaşı Mahallesi futbol sahası yolu elek altı tesviye çalışması, Deniz çelik yolu arası yol genişletme çalışması, Teke Başı Mahallesi'nde yol kaplama çalışması, Mağaracık Mahallesinde yol tesviyesi, Deniz Mahallesi'nde parke altı serme çalışmaları yapıldı. Teke Başı Mahallesi'nde ise ara yollarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

(ELF-Y)



22.05.2017 15:38:41 TSI

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