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Hikmet Çocuk Kulübü 10. yılını tamamladı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri bir hafta arayla piknik ve yılsonu etkinlik programında bir araya geldi.

Bu yıl onuncusu yapılan Hikmet Çocuk Kulübü piknik ve yılsonu kapanış programına öğrencilerin yanı sıra grup sorumlusu anneler ile eğiticiler de katıldı. Yıl içinde her hafta sonu evlerinde gruplar halinde Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenen Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi öğrencileri, velileri ile beraber tüm yılın yorgunluğunu attılar. Geçtiğimiz gün, Gesi Piknik alanına, mahallelerinden servislerle taşınan 200 kişi civarında Hikmet Çocuk Kulübü mensupları pırıl pırıl bir bahar havasının tadını çıkardı. Ayrıca Gesi Piknik alanında toplu olarak tramboline binen kulüp üyeleri unutamayacakları bir gün yaşadı. İlim Hikmet Vakfı organizasyonunda Evde Karakter Eğitimi çalışmasına katılan Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri, vakıf konferans salonunda hazırlamış oldukları gösterilerini sergiledi. Program, Vakıf Müdürü Faruk Keklik ve Komisyon Başkanı Ayşe Sağlam'ın konuşmaları ile başladı. Keklik ve Sağlam konuşmalarında bütün yıl yapılan faaliyetlerden söz ederken velilere destekleri için teşekkürde bulundu.

Konuşmaların devamında Suriyeli öğrencilerinden birinin okuduğu Kuran'ı Kerim tilaveti dinleyenleri oldukça duygulandırdı. Programın devamında öğrenciler, hazırlamış oldukları oratoryo, biyografi, ilahi, şiir gibi sunumlarını sergiledi. Coşkulu ortamın enerjisini hiç yitirmediği bir programa öğrenci yakınları da katıldı. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programda gönüllerince eğlenen ve hazırlamış oldukları etkinliklerin heyecanını aileleriyle beraber yaşayan Hikmet Çocuk Kulübü mensuplarına, pasta ve içecek ikramında bulunuldu.

Programın sonunda ise, Çocuk Kulübü faaliyetlerinde görev alan eğitimcilere ve grup sorumlusu annelere de hediyeler verildi.

(TB-Y



22.05.2017 15:39:07 TSI

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