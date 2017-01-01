Yerel yönetimlere eğitim programı başlıyor
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" Düzce Üniversitesinde yapılacak.
Düzce genelinde yerel yönetim personelinin hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması ile çözüm odaklı çalışma prensiplerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" kapsamında kamu kurumları personelleri bir hafta boyunca eğitime katılacak. Düzce Üniversitesinde düzenlenecek eğitim programının açılış toplantısına katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, toplantı sonrasında Enstitü Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan ile Düzce Belediyesinde bir araya geldi. Eğitim programının içeriğini değerlendiren Başkan Keleş ve Prof. Dr. Aslan açıklamalarında çalışmaların verimli geçmesi için gerekli tüm imkanların sağlanacağına dikkat çekti.
(TT-AY)
22.05.2017 15:39:21 TSI
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