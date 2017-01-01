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Forum Erzurum sponsorluğunda düzenlenen Red Bull 400 yarışları nefes kesti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye'de ilk ve tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde Forum Erzurum'un sponsorluğunda düzenlenen Red Bull 400 şampiyonası yürekleri ağıza getirdi.

Forum Erzurum, ilgiyle takip edilen ve Türkiye'nin pek çok ilinden yarışmacısı bulunan benzersiz bir yarışa sponsor oldu. Dünyadaki en zorlu yarışlardan biri olan Red Bull 400, Erzurum Kayakla Atlama Pisti'nde yapıldı.

Kayakla atlama kulelerine koşarak tırmanan sporcuların zor anlar yaşadığı etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden Erzurum'a gelen atletler, dağ maratoncuları ve bisikletçiler Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan atlama kulesinde, 400 metrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak üzere mücadele etti.

Kadınlarda Ece Bakıcı'nın 06.19 dakika ile erkeklerde ise Ahmet Arslan'ın 03.55 dakika ile birinci olduğu ve birincilerin Almanya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığı bu olağanüstü etkinlik, Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum sponsorluğunda gerçekleştirildi.

(ERZ-AT-Y)



22.05.2017 15:40:10 TSI

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