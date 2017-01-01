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Kocaseyit Kavşağı'nda sona yaklaşıldı

- Balıkesir 3. kavşağına kavuşuyor





(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Kocaseyit Kavşağı'nda (Doğumevi) sona yaklaşıldı. Büyükşehir'in 3. kavşak çalışmasında asfalt çalışmaları tamamlandı. Kavşağın Ramazan ayı içerisinde hizmete gireceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, çalışmaları inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Kocaseyit Kavşağı'nda (Doğumevi) sona yaklaşıldı. Büyükşehir'in 3. Kavşak çalışmasında asfalt çalışmaları tamamlandı. Kavşağın Ramazan ayı içerisinde hizmete gireceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, çalışmaları inceledi. Başkan Uğur, "Koca Seyit Kavşağı 15 gün içerisinde hizmete girecek" dedi.

Şehir içi trafik sorununun çözüme kavuşturulması için yapılan kavşak çalışmalarından olan Kocaseyit Kavşağı ile Bahçelievler ve Kasaplar Mahallesi birbirine bağlanmış olacak. Şehiriçi trafiğini rahatlatması planlanan kavşak çalışmaları kapsamında daha önce Kuvayi Milliye ve 15 Temmuz Kavşakları hizmete girmişti. Kocaseyit Kavşağı'nın üst geçit köprüsü 300 metre uzunluğunda, 2 metresi yaya yolu olmak üzere 12 metre genişliğinde ve 3 adet engelli asansörü bulunacak. Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak üst geçidin yapımında 1500 metre fore kazık, 1150 metre ön germeli kiriş, 950 ton demir ve 4500 metreküp beton kullanıldı. Kavşağın önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.



Balıkesir'in 4. kavşağı'nın çalışmaları başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğan Mahallesi'ndeki Roman vatandaşların konut sorununun çözülmesi ile Cengiz Topel Köprülü Kavşak Projesi'ne başlandı. Yeni kavşak projesiyle Paşaalanı ve Atatürk Mahallesi ile Adliye, Yeni Devlet Hastanesi, Ordu Donatım ve üniversite birbirine bağlanacak. Bu yılsonuna kadar tamamlanması beklenen kavşak çalışmasında 500 metre uzunluğunda köprüde inşa edilecek.



Valilik Önüne Kurtdereli kavşağı yapılacak

Balıkesir şehiriçi trafik sorununun Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak düzenleme çalışmaları ile çözüme kavuşacağını söyleyen Başkan Uğur şöyle konuştu: "30 Mart 2014'ten itibaren Büyükşehir olduktan sonra biz Balıkesir'in trafiğini rahatlatmak, Balıkesir'i vizyon bir şehir yapmak için projeleri bir bir hazırladık ve uygulamaya geçirdik. Kuvayi Milliye Kavşağı, arkasından 15 Temmuz Kavşağı ve şimdi eski Doğumevi'nin önünden Kocaseyit Kavşağı. İstiyoruz ki büyüklerimizi ve Balıkesir ile özdeşleşmiş insanlarımızı aynı zamanda kavşaklarımız ile tanıtalım. İnşallah valilik önüne yapacağımız kavşak düzenlemesine de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Kavşağı adı vereceğiz."

(OF-



22.05.2017 15:41:25 TSI

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