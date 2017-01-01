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Vergide öğle mesaisi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
Vergide öğle mesaisi
Vergide öğle mesaisi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'ni son güne bırakmadan rahatça ödeyebilmeleri için 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar öğle mesaisi yapacak.
Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emlak ve Çevre Temizlik Vergisini ödeyecek vatandaşlar ve Vergi Affı Kanunu kapsamında taksitlendirmeden faydalanacak vatandaşlar için son ödeme tarihi 31 Mayıs Çarşamba mesai bitimine kadar, Belediyemiz öğle tatilinde de hizmet verecektir. Vergisini ödeyecek vatandaşlarımız öğle saatlerinde de Belediye Binasındaki Emlak Servisi veznelerine uğrayarak ödemelerini yapabilirler" denildi.
(SÇ-SÇ-Y)

22.05.2017 15:41:39 TSI
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