YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vergide öğle mesaisi

Vergide öğle mesaisi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'ni son güne bırakmadan rahatça ödeyebilmeleri için 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar öğle mesaisi yapacak.

Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emlak ve Çevre Temizlik Vergisini ödeyecek vatandaşlar ve Vergi Affı Kanunu kapsamında taksitlendirmeden faydalanacak vatandaşlar için son ödeme tarihi 31 Mayıs Çarşamba mesai bitimine kadar, Belediyemiz öğle tatilinde de hizmet verecektir. Vergisini ödeyecek vatandaşlarımız öğle saatlerinde de Belediye Binasındaki Emlak Servisi veznelerine uğrayarak ödemelerini yapabilirler" denildi.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 15:41:39 TSI

NNNN

